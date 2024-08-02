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Гламур и голография: кому подходит окрашивание «шиммер»

Гламур и голография: кому подходит окрашивание «шиммер»

Гламур и голография: кому подходит окрашивание «шиммер» Алёна ЮрьеваТермин «шиммер» давно известен в индустрии красоты, и первоначально использовался для описания яркого, мерцающего макияжа, который включает в себя блестки, глиттер и пайетки.

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