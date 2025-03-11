Военный эксперт объяснил, почему Украина не сможет уничтожить Крымский мост

На днях в интервью британскому изданию The Observer, командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил об «активных обсуждениях» третьей атаки на Крымский мост и выразил большой оптимизм по поводу возможности уничтожения этого комплексного транспортного сооружения.