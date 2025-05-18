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Даем 10 способов стилизации этого забытого предмета гардероба, который возвращает себе популярность.

Даем 10 способов стилизации этого забытого предмета гардероба, который возвращает себе популярность.

﻿﻿Большинство из нас носили резиновые сандалии в детстве, на отдыхе и в повседневной жизни. Девочки имели возможность продемонстрировать свои эффектные блестящие босоножки, в то время как мальчики выбрали более сдержанную обувь.

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