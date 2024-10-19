В Надыме неизвестные тайком выбросили в мусорку бочку с машинным маслом

В надымском поселке Лесной водитель мусоровоза обнаружил во время работы неприятную находку. В контейнере для крупногабаритного мусора среди прочих отходов оказалась бочка с отработанным машинным маслом, которую туда выбросили неизвестные, сообщили в telegram-канале «Ямал Экологии».
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