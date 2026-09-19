КФУ политологы Татарстанда сайлаучыларның күп булуы көтелүен белдерде

Татарстанда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда сайлаучыларның күп булуы көтелә. Бу хакта бүген Бердәм мәгълүмат үзәгендә КФУның Халыкара мөнәсәбәтләр, дөнья сәясәте һәм дипломатия кафедрасы мөдире, сәяси фәннәр докторы Андрей Большаков белдерде.
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