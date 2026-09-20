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В России подводят итоги выборов: что важно о них знать

В России подводят итоги выборов: что важно о них знать

В России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва и совмещенных с ними региональных и муниципальных выборах.

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