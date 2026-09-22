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10 величайших романов 1950-х

10 величайших романов 1950-х

50-е стали временем грандиозных литературных открытий. Пока одни авторы рефлексировали над хрупкостью цивилизации и ужасами тоталитаризма, другие создавали монументальные мифы, определившие поп-культуру на десятилетия вперед.

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