«Ростелеком» ожидает устойчивого роста ключевых финпоказателей в 2024 году

«Ростелеком» ожидает устойчивого роста ключевых финансовых показателей в 2024 году. Об этом, комментируя отчетность за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года, сообщила заместитель президента, председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова.