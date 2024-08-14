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Новости экономики России

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«Ростелеком» ожидает устойчивого роста ключевых финпоказателей в 2024 году

«Ростелеком» ожидает устойчивого роста ключевых финансовых показателей в 2024 году. Об этом, комментируя отчетность за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года, сообщила заместитель президента, председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова.

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