Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

В Ростовской области задержан мужчина за незаконную продажу бензина в зону ОРДЛО

В Ростовской области задержан мужчина за незаконную продажу бензина в зону ОРДЛО

По информации МВД, в течение недели подозреваемый с согласия операторов автозаправочных станций скупал бензин в разных точках Краснодара и Горячего Ключа, обходя установленные в регионе ограничения на объем отпуска горюче-смазочных материалов частным лицам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии