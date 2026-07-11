В Ростовской области задержан мужчина за незаконную продажу бензина в зону ОРДЛО

По информации МВД, в течение недели подозреваемый с согласия операторов автозаправочных станций скупал бензин в разных точках Краснодара и Горячего Ключа, обходя установленные в регионе ограничения на объем отпуска горюче-смазочных материалов частным лицам.
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