Посол Гальперин назвала абсурдом возможную выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

Израильский посол в Российской Федерации Симона Гальперин назвала абсурдом возможную выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест руководителя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
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