«Люди шутят, что моя игра — единственный «бубнеж», который они готовы терпеть»

Молодой солист оркестра Большого театра Иван Кокорин стал звездой «Щелкунчика» в соцсетях благодаря десяткам видео с его экспрессивной манерой игры на бубне и кастаньетах в оркестровой яме, снятых зрителями во время спектаклей.