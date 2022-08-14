☭КОМПАС

51 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских

В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских

В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх