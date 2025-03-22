Евгений Панкевич: «Это невосполнимая утрата для всех нас»

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким Сергея Корнеева Сегодня стало известно о скоропостижной кончине ответственного секретаря межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», бывшего председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.
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