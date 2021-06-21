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Четыре танкиста и табаки

Четыре танкиста и табаки

Дом, в котором мы живем Фото: Яндекс.Картинки/Текст: Александр Амельченков Люди постарше помнят многосерийный художественный фильм «Четыре танкиста и собака» о приключениях польского экипажа танка «Т-34» во время Великой Отечественной войны.

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ВЛАДИМИР ЛАПИН
аффтур, хватит уже всех добравшихся до власти называть элитой, в нынешнее время это скорее всего говниты и паразиты!!
абрам вербин
Нормальная элита ведёт вверх, фальшивая, например, как у пшиков, в низ.
Леонид
На "элите", как и на "светских львицах" уже клеймо ставить негде.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Не надоело? Элита, элита....а кто там в элите? "новые русские". Или типа кличко (с отбитыми мозгами), вот и катятся они, потому что мозгов нет. А я вам вот что скажу. Давно я "мотаюсь" по странам и дорогам. НАРОД везде доброжелательный. Даже те же поляки. Это в верхах воюют. А народ живёт мирно и даже дружно. Вот недавно встретила на улице украинцев, из Днепра (как сказали они), ну как с братьями родными, на прощание даже обнялись.Не буду уж хвастать, один и руку поцеловал. А с поляками, та же картина. Что-то машина заглохла, съехали на обочину, тут же ребята молодые подбежали:"Чем помочь?" А в Чехии тоже, и двери в вагон откроют и сумки занесут.Так что, думаю, разбирайтесь -ка вы в Правительствах, а народу дайте покой. Нам войны не нужны. И ездить мы хотим в гости друг к другу. Помню, были в Германии, там "восхождение на гору", гора, правда уж очень высокая, ступенек с 500-600. И вот поднялись и аплодисменты со всех сторон и весёлые крики. И кого там только не было: и немцы, и поляки, и чехи, и российские, и украинцы итд. Потом сели ВСЕ на полянку и отдыхали весело.Вот и давайте не стравливать НАС ВСЕХ, а жить ДРУЖНО СО ВСЕМИ!
вячеслав харченко
Так нельзя нынче, противоречит буржуазной доктрине "разделяй и властвуй".
Сергей Саенко
Снявшись в "Четырех танкистах...", почти все эти актеры попытались забыть об этом фильме. Это из их биографии, поищите в инете. Так что антироссийские настроения были у многих пшеков ещё в 60-е.
valeri bolgov
В народе этот фильм назывался - три поляка, грузин и собака.
Виктор Бегеба
если поляки боятся нападения России , значит надо укрепить их в этом - прогнать над Польшей 1000 военных самолетов с полным вооружением . пусть увидят ,что не зря боялись , а то боятся и ни чем это не подкреплено . даже жалко их.
Александр Жеребцов
А в России наберётся 1000 самолётов, способных взлететь?
вячеслав харченко
Хорошие фильмы были, добрые, сейчас на показывают, это же польский фильм, кроме американского фастфуда и отечественной пошлятины нет ничего на экранах.
Борис Осипов
Жастлек Жакупов
Сейчас этот фильм можно назвать "Четыре табаки и хорошая собака"
сергей мельников
Были всегда пся крев..ими и сдохнут..случайно..Оне жж почему то считают шо ежели смогут спровоцировать термоядерную войну-то..все умрут..а польша..прям вся така целая..останется))Видно..вид остекленевшей испепеленной страны им ооочень нравится..Ну..йОпнутые,шо сказать
Johann H246fner
Игорь Емельянов
Kiedy byłam mała, bawiliśmy się oglądaniem filmu cztery cysterny i pies, ale wtedy my, dzieci, nie wiedziałyśmy, że nadejdzie czas i polskie świnie będą burzyć pomniki sowieckich żołnierzy, którzy przelali krew, uwalniając Polskę od nazistów. Co za wdzięczność!

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