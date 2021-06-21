Четыре танкиста и табаки

Дом, в котором мы живем Фото: Яндекс.Картинки/Текст: Александр Амельченков Люди постарше помнят многосерийный художественный фильм «Четыре танкиста и собака» о приключениях польского экипажа танка «Т-34» во время Великой Отечественной войны.