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Очаровательные дети-мультяшки на рисунках российской художницы

Очаровательные дети-мультяшки на рисунках российской художницы

Любовь Фирстова — художница, которая помогает родителям «записать» детство их ребенка. Талантливая русская художница мастерски превращает обычные детские рисунки в иллюстрации, которые выглядят так, будто они прямо из комиксов или мультфильмов.

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