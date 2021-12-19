Очаровательные дети-мультяшки на рисунках российской художницы

Любовь Фирстова — художница, которая помогает родителям «записать» детство их ребенка. Талантливая русская художница мастерски превращает обычные детские рисунки в иллюстрации, которые выглядят так, будто они прямо из комиксов или мультфильмов.
Любовь Фирстова — художница, которая помогает родителям «записать» детство их ребенка. Талантливая русская художница мастерски превращает обычные детские рисунки в иллюстрации, которые выглядят так, будто они прямо из комиксов или мультфильмов.
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