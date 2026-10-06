Путин открыл первый комплекс в кластере производства электробатарей

РЕН ТВ 6 октября сделан еще один важный шаг к технологическому суверенитету России. В Москве открыли первый роботизированный комплекс по производству электрических батарей.
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