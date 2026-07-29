Канье Уэст и Бьянка Цензори снова шокируют: «голый» образ с «Грэмми» повторили на Ибице

Пока Канье Уэст готовится к концерту в Мадриде, он с супругой устроил громкую разминку на Ибице. Бьянка Цензори вновь появилась на публике в своем фирменном провокационном аутфите — полностью прозрачном наряде, который уже вызвал скандал на церемонии «Грэмми» в прошлом году.