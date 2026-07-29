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Мода и Шоу-бизнес

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Канье Уэст и Бьянка Цензори снова шокируют: «голый» образ с «Грэмми» повторили на Ибице

Канье Уэст и Бьянка Цензори снова шокируют: «голый» образ с «Грэмми» повторили на Ибице

Пока Канье Уэст готовится к концерту в Мадриде, он с супругой устроил громкую разминку на Ибице. Бьянка Цензори вновь появилась на публике в своем фирменном провокационном аутфите — полностью прозрачном наряде, который уже вызвал скандал на церемонии «Грэмми» в прошлом году.

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