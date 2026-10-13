В Липецкой области топливо доступно на 76 АЗС

На 76 АЗС Липецкой области снова появился бензин АИ-92 и АИ-95, но пропал АИ-100. На заправках крупных сетей действует режим «чёт-нечет» и лимит в 30 литров на автомобиль.
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