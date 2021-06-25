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Политический труп: Дмитрий Медведев больше не нужен ни Путину, ни «Единой России»

Политический труп: Дмитрий Медведев больше не нужен ни Путину, ни «Единой России»

Настоящим громом среди ясного номенклатурного неба прозвучала речь Владимира Путина на прошедшем в Москве съезде «Единой России» .

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это была одна из ошибок держать дармоеда, да вообще мальчика в коротких штанишках при власти.. Наконец одним клоуном стало меньше...
Александр Клюянов
Это была не ошибка, а продуманный акт подставы. Бывший записной коммунист Путин - ненавистник социализма, публично ёрничающий над его отцами-основателями. Но он достаточно сообразителен. Понимал и до сих пор видит неискоренимое желание трёх четвертей граждан строить справедливое социалистическое государство вместо лицемерного олигархо-финансово-чиновничьего рая для новой касты владельцев РФ. Именно подстава туповатого Медведева и нужна была Путину для отвода недовольства народа от "хорошего барина" после принятия очередных антинародных актов, естественно, одобренных В.В.П.
Александр Шевелев
А Вы вспомните, как вся эта "кремлёвская псарня" накидывалась на тех, кто позволял себе критику в адрес этого существа, более похожего перед Путиным на старшеклассника, застигнутого директором в школьном сортире за курением. Вся его "реформаторская" деятельность, кроме плевков и возмущений, ничего вызвать не могла и не вызвала. Но тем не менее Путин регулярно (!!!) давал положительную оценку "деятельности" этого "перца". Ведь ДАМ состоял в свите ВВП как минимум 15 лет, в том числе и 4 года в качестве Президента страны. И опять он занял этот пост с полного благословения Путина. Вопрос к ВВП: почему этот совершенный бездарь был поставлен на 2-й пост в стране, а кроме того еще и стал её Президентом?
Петр Бабиенко
Рано возрадовались! Он ещё поплавает!
Boris Voronin
Задорнов: Димончик - мальчик играющий с айфончиком...!!!
Игорь Кинжалов
Димон пустомеля, балаболка...давно его пора вышвырнуть на помойку...
Вадим Скоробогатов
ДАМ ПУСТОЕ МЕСТО...МНЯЩЕЕ СЕБЯ ТРОНОМ.
Виктор Геманов
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Виктор Геманов
Он мальчуган в одежде взрослой, не торопящийся взрослеть... И тщетно: он не деловой: быть очень трудно Головой!
Игорь Тихонов
Да, уж... Я думаю, что если даже едимроссы сейчас вдруг дружно проголосуют за отмену пенсионной реформы а также за раздачу совершенно бесплатных печенек всем желающим, то это не поможет восстановлению их рейтинга.. Слишком уж дурной запах от них исходит.
Валентин Щербаков
Чтобы излагать такие статьи, то самому надо научиться грамотно писать
Леонид
Тоже под "раздачу" попал, а виновата грамматика автора? :о)))
Лариса Кирюхина (Данилова)
Медведев самый бесполезный человек в нашей власти ( я так думаю)
Александр Шевелев
Думаю, что не Вы одна.
Алексей
Не стоит переживать за Айфончика. Пристроят его на теплое местечко. Надо отдать должное Путину, он своих людей не бросает как отработанный мусор в помойную яму, если они, конечно, поперек него не попрут.
Евгений
Пристроят где нибудь депутатом ни за что не отвечающего.
Валерий Ковалев
там и без гнома уродов хватает...
Алексей Королев
Не все достижения Ведмедева вошли в список, он еще двигал туда-сюда зимнее время, за что был проклят школьниками и доярками, а так же отменил военные кафедры во многих вузах!
Vladimir Lioubimcev
Ошибаетесь. Путин ЧИСТИТ КОСТЮМЧИК Медведева и от Единой России, и от повышения пенсионного возраста, и от всего негатива за последнее время. Он его готовит снова СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ (после него). Морду "кирпичом" - и вперед!!
Ночной кошмар
Чё куришь?
TAYPAN
Если ДэМэ поставить в сегодняшней ситуации президентом, то России придут полные кранты и этого нельзя допустить. Хватит уже России ,,умных,, реформаторов.
Галина Сахарина
за одно переименование милиции этого дурака надо повесить!
нина Каспревич
На удивление тупой безграмотный идиот а еще и юрист с высшим образованием
Владимир Яковлев
Николай Микиртумов
да вы не волнуйтесь так!!!!!!!!!! Димону найдут другую работу где он будет щеки надувать за 600 тысяч!!!!!!!!НОМЕНКЛАТУРА БРАТ - ПОНИМАТЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир Моргунов
ДАМ НЕ ТЕПЕРЬ, А ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ НЕНУЖЕН. ВРЕМЯ-ЛУЧШИЙ СУДЬЯ И ОНО ПОКАЗАЛО, ЧТО МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ПРЕМИНЕНИЕ ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ-УПРАВДОМ !!!!!!!!!!!!!!
Alexandr Matveenko
Д. Медведев - "формальный главарь". Лучше не скажешь.
петр курносенко
Вот уж унылое существо.

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