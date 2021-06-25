Политический труп: Дмитрий Медведев больше не нужен ни Путину, ни «Единой России»

Настоящим громом среди ясного номенклатурного неба прозвучала речь Владимира Путина на прошедшем в Москве съезде «Единой России» .
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