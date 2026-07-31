В Киеве ждут Уиткоффа и Кушнера во второй половине августа В Киеве ожидают визита спецпосланников Трампа уже в августе.
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В Киеве ждут Уиткоффа и Кушнера во второй половине августа В Киеве ожидают визита спецпосланников Трампа уже в августе.
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