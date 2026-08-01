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Спартакиада. Самсонова и Новиков выиграли индивидуальную гонку с раздельным стартом, Дронова и Миллер – 2-е, Фомина и Бугаенко – 3-и

На Спартакиаде сильнейших 2026 года прошли индивидуальные велогонки с раздельным стартом. Победили Анастасия Самсонова и Савва Новиков .

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