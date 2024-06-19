Гинцбург: новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в 2025 году

Испытания новой российской противотуберкулезной вакцины «ГамТБвак» планируется провести на добровольцах в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени.
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