С орловского работодателя взыскали деньги на выдворение мигранта

Один из орловских предпринимателей привлёк на работу разнорабочим гражданина Туркменистана. При этом у работодателя не было разрешительных документов на на привлечение и использование иностранных работников, а у трудового мигранта не было необходимых для работы в России документов.
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