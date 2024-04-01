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Британия: Россия обращается к баржам для защиты своего Черноморского флота

Согласно новому анализу британской разведки, Россия использует несколько барж для защиты своего Черноморского флота, базирующегося в порту Новороссийск, после того, как Киев вынудил Москву переместить многие из своих активов из Крыма и Севастополя.

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