Британия: Россия обращается к баржам для защиты своего Черноморского флота

Согласно новому анализу британской разведки, Россия использует несколько барж для защиты своего Черноморского флота, базирующегося в порту Новороссийск, после того, как Киев вынудил Москву переместить многие из своих активов из Крыма и Севастополя.
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