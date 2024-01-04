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ВС России разрушили ожидания британской военной разведки на Украине

ВС России разрушили ожидания британской военной разведки на Украине

Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.

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