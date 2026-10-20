Певец Григорий Лепс выступает на церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Live Арена", 8 апреля 2026 года © Григорий Сысоев/РИА НовостиПевец Григорий Лепс признался «Пятому каналу», что Николай Басков никогда не просил у него денег в долг.