Певец Григорий Лепс выступает на церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Live Арена", 8 апреля 2026 года © Григорий Сысоев/РИА НовостиПевец Григорий Лепс признался «Пятому каналу», что Николай Басков никогда не просил у него денег в долг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вадефуль: если РФ...
- АС Экономист Романчу...
- "Выберу.ру": 21% ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым