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Крымский театр кукол подготовил для детей интересную новогоднюю программу

Крымский театр кукол подготовил для детей интересную новогоднюю программу

Крымский академический театр кукол подготовил для детей интересную новогоднюю программу. Маленьких зрителей и их родителей в череде январских праздничных дней ждут премьерные показы спектаклей, а также уже известные и полюбившиеся постановки.

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