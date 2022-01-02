Крымский театр кукол подготовил для детей интересную новогоднюю программу

Крымский академический театр кукол подготовил для детей интересную новогоднюю программу. Маленьких зрителей и их родителей в череде январских праздничных дней ждут премьерные показы спектаклей, а также уже известные и полюбившиеся постановки.
Крымский академический театр кукол подготовил для детей интересную новогоднюю программу. Маленьких зрителей и их родителей в череде январских праздничных дней ждут премьерные показы спектаклей, а также уже известные и полюбившиеся постановки.
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