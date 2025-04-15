Samsung, SK Hynix и другие корейские производители чипов получат защиту и рекордную помощь от властей

Южная Корея объявила об увеличении пакета поддержки жизненно важной для страны полупроводниковой промышленности до 23,25 млрд долларов, что примерно на четверть больше пакета, представленного в прошлом году.
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