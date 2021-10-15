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В стране стартовала всероссийская перепись населения

В стране стартовала всероссийская перепись населения

Во всех субъектах страны стартовала всероссийская перепись населения. Впервые она пройдет в цифровом формате и организаторы постарались сделать ее одной из самых передовых и безопасных в мире.

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