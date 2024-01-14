Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Uri Strukow
    Трудовая инспекция еще работала в 90е. После от нее ничего не осталось.Всё больше юных д...
  • Ирина52
    А при том, что  все эти ценности были в СССР ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, Правда, осмысливалось это на языке марксизма. Но отнюдь ...Всё больше юных д...
  • Кошмар
    Нет, ну наглая какая!!! Сама начала на меня ярлыки вешать, оскорблять (Если Вы не способны отличить либералов, "Новых...Всё больше юных д...

Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР

Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР

По мере того, как Советский Союз всё дальше уходит в прошлое, всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая сладкая жизнь была в СССР.

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Комментарии
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Кошмар
Нет, ну наглая какая!!! Сама начала на меня ярлыки вешать, оскорблять (Если Вы не способны отличить либералов, &quot;Новых левых&quot; , неоконфуцианцев и коммунистов - это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ как человека, который не желает видеть и читать ничего кроме американских методичек))) -ваши же слова), и после этого ещё и обвинять меня в некорректности.  Что заслужила, то и получила.  Что касается вашей жизни в СССР, так и я не США жил, а в СССР. И подольше вашего. Ещё Сталина живым застал.  А у вас, несмотря на жизнь в СССР,ни знаний реальной жизни, ни личного опыта нет, от слова совсем. Даже образования приличного нет. Кроме как всю жизнь мозги студентам засерать коммунистической идеологией, вы ничем больше не занимались. И не вам говорить о знании жизни в СССР. Д ещё и врёте тут постоянно.  Тьфу на вас!
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9 мин.
Ирина52
А при том, что  все эти ценности были в СССР ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, Правда, осмысливалось это на языке марксизма. Но отнюдь не случайно философ Бердяев уже в эмиграции признал, что  может быть русский коммунизм. А уж он то к номенклатуре не относится... Русская идея и советский идеал коллективизма имеют больше общего, чем различий. А вот с либерализмом у нас ничего общего быть не может. Либерализм несовместим с менталитетом русской нации и ее существованием. А значит, и с существованием России.
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4 мин.
US
Uri Strukow
Трудовая инспекция еще работала в 90е. После от нее ничего не осталось.
Ответить
1 мин.

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