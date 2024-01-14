По мере того, как Советский Союз всё дальше уходит в прошлое, всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая сладкая жизнь была в СССР.
Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР
Комментарии
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Кошмар
Нет, ну наглая какая!!! Сама начала на меня ярлыки вешать, оскорблять (Если Вы не способны отличить либералов, "Новых левых" , неоконфуцианцев и коммунистов - это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ как человека, который не желает видеть и читать ничего кроме американских методичек))) -ваши же слова), и после этого ещё и обвинять меня в некорректности. Что заслужила, то и получила. Что касается вашей жизни в СССР, так и я не США жил, а в СССР. И подольше вашего. Ещё Сталина живым застал. А у вас, несмотря на жизнь в СССР,ни знаний реальной жизни, ни личного опыта нет, от слова совсем. Даже образования приличного нет. Кроме как всю жизнь мозги студентам засерать коммунистической идеологией, вы ничем больше не занимались. И не вам говорить о знании жизни в СССР. Д ещё и врёте тут постоянно. Тьфу на вас!
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9 мин.
Ирина52
А при том, что все эти ценности были в СССР ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, Правда, осмысливалось это на языке марксизма. Но отнюдь не случайно философ Бердяев уже в эмиграции признал, что может быть русский коммунизм. А уж он то к номенклатуре не относится... Русская идея и советский идеал коллективизма имеют больше общего, чем различий. А вот с либерализмом у нас ничего общего быть не может. Либерализм несовместим с менталитетом русской нации и ее существованием. А значит, и с существованием России.
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4 мин.
US
Uri Strukow
Трудовая инспекция еще работала в 90е. После от нее ничего не осталось.
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1 мин.
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