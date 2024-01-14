Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР

Кошмар

Нет, ну наглая какая!!! Сама начала на меня ярлыки вешать, оскорблять (Если Вы не способны отличить либералов, "Новых левых" , неоконфуцианцев и коммунистов - это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ как человека, который не желает видеть и читать ничего кроме американских методичек))) -ваши же слова), и после этого ещё и обвинять меня в некорректности. Что заслужила, то и получила. Что касается вашей жизни в СССР, так и я не США жил, а в СССР. И подольше вашего. Ещё Сталина живым застал. А у вас, несмотря на жизнь в СССР,ни знаний реальной жизни, ни личного опыта нет, от слова совсем. Даже образования приличного нет. Кроме как всю жизнь мозги студентам засерать коммунистической идеологией, вы ничем больше не занимались. И не вам говорить о знании жизни в СССР. Д ещё и врёте тут постоянно. Тьфу на вас!