В ВСУ признали связи с обвиняемым в покушении на Трампа

КИЕВ, 16 сентября, ФедералПресс. Подозреваемый по делу о покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут обращался к украинским войскам, предлагая иностранных наемников, но его предложения посчитали неосуществимыми и даже не ответили на их.
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