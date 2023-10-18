Интерактивный фестиваль науки пройдет в Петрозаводске

Детский технопарк «Кванториум «Сампо» проведет интерактивный фестиваль науки. Мероприятие будет интересно школьникам, студентам, учителям и всем, кто хочет знать, как научные знания могут пригодиться в обычной жизни.
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