РЖД: После гибели кота Твикса проводникам запретят высаживать животных из поездов

В РЖД заявили о внесении изменений в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, после резонансного случая с гибелью кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона на стоянке в Кирове.
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