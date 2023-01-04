РИА: Эрдоган планирует снова предложить Путину и Зеленскому посредничество в переговорах

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует вновь предложить посредничество в телефонных переговорах со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 4 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
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