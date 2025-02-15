Поздравляем с профессиональным праздником – Днём операционной медицинской сестры! Вы – настоящие герои медицины, стоящие на передовой борьбы за здоровье и жизнь пациентов.
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Поздравляем с профессиональным праздником – Днём операционной медицинской сестры! Вы – настоящие герои медицины, стоящие на передовой борьбы за здоровье и жизнь пациентов.