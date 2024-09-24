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Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей

Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей

В пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили, что похороны четверых детей, погибших в результате отравления, пройдут после того, как их родителей выпишут из больницы, сообщает РИА Новости.

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