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Дефицит сохраняется. Что будет с ценами на автомобили в 2023 году

В прошлом году стоимость автомобилей побила все рекорды. Несмотря на некоторый откат в ценах во второй половине года, они все равно остаются выше докризисного уровня, и автоэксперты не видят предпосылок для их дальнейшего снижения, пишет 74.

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