В соединениях и воинских частях 12-го ГУМО РФ стартовал перевод ВВСТ на режим зимней эксплуатации

В соединениях и воинских частях 12-го ГУМО РФ стартовал перевод ВВСТ на режим зимней эксплуатации

В течение месяца будет обслужено и переведено на зимний режим эксплуатации около 15 тыс. единиц военной и специальной техники.

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