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Аргументы и Факты

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Агония США и Нетаньяху: врагам Ирана настал конец, выхода нет

Агония США и Нетаньяху: врагам Ирана настал конец, выхода нет

Анонсированная Вашингтоном операция «Экономический изгой» должна была продемонстрировать решимость США поставить Тегеран на колени.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно ДОБИВАТЬ ИЗРАИЛЬ!! И ЗАГОНЯТЬ ЕГО В РАМКИ тех соглашений по территориям. по которым и возник Израиль. И нужно возрождать ПАЛЕСТИНУ.     .....  ПОЧЕМУ ВСЕ МОЛЧАТ И ТЕРПЯТ АГРЕССИЮ ИЗРАИЛЯ НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?!!  Не только в отношении Палестины?!!  ОНИ НИКОМУ ИЗ СОСЕДЕЙ ПО РЕГИОНУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ!!  ДАЖЕ США ВТЯНУЛИ В КОНФЛИКТ С ИРАНОМ!!  И это все произошло только потому, что у президента США Трампа - ЗЯТЬ ЕВРЕЙ!!!
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4 н.