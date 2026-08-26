Агония США и Нетаньяху: врагам Ирана настал конец, выхода нет

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лина любимцева

Нужно ДОБИВАТЬ ИЗРАИЛЬ!! И ЗАГОНЯТЬ ЕГО В РАМКИ тех соглашений по территориям. по которым и возник Израиль. И нужно возрождать ПАЛЕСТИНУ. ..... ПОЧЕМУ ВСЕ МОЛЧАТ И ТЕРПЯТ АГРЕССИЮ ИЗРАИЛЯ НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?!! Не только в отношении Палестины?!! ОНИ НИКОМУ ИЗ СОСЕДЕЙ ПО РЕГИОНУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ!! ДАЖЕ США ВТЯНУЛИ В КОНФЛИКТ С ИРАНОМ!! И это все произошло только потому, что у президента США Трампа - ЗЯТЬ ЕВРЕЙ!!!