Ответ на вопрос, как «высокоранговые» мужчины проверяют женщину на первой встрече, заключается в использовании скрытых психологических триггеров и «тестовых» ситуаций для оценки искренности, меркантильности и уровня притязаний спутницы.
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