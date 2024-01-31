Показан новый геймплей корейского экшена Stellar Blade Студия SHIFT UP представила бо...

Показан новый геймплей корейского экшена Stellar BladeСтудия SHIFT UP представила большой геймплейный трейлер футуристичного корейского экшена с сексуальной главной героиней Stellar Blade, где продемонстрировала основные механики проекта.
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