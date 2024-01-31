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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Показан новый геймплей корейского экшена Stellar Blade Студия SHIFT UP представила бо...

Показан новый геймплей корейского экшена Stellar Blade Студия SHIFT UP представила бо...

Показан новый геймплей корейского экшена Stellar BladeСтудия SHIFT UP представила большой геймплейный трейлер футуристичного корейского экшена с сексуальной главной героиней Stellar Blade, где продемонстрировала основные механики проекта.

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