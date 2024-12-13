Российские банки задирают ставки по ипотеке до 100 процентов

Российские банки начали искусственно задирать ипотечные ставки. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, в некоторых случаях показатели могут достигать 100 процентов.
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