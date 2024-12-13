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Российские банки задирают ставки по ипотеке до 100 процентов

Российские банки задирают ставки по ипотеке до 100 процентов

Российские банки начали искусственно задирать ипотечные ставки. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, в некоторых случаях показатели могут достигать 100 процентов.

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