ВС РФ уничтожили цех по сборке беспилотников и два склада ВСУ

Российские военные уничтожили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотников, а также два склада военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило во вторник, 30 апреля, министерство обороны России.
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