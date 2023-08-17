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Джокович о Цинциннати: «Мячи очень прыгучие. На центральном корте контролировать мяч трудно»

В Цинциннати он прошел Алехандро Давидовича-Фокина, который снялся после первого сета. «Трудно оценивать по одному сету – причем относительно короткому.

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