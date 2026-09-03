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Царьград

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Доцент назвал сумму вклада, чтобы жить без зарплаты на проценты

Доцент назвал сумму вклада, чтобы жить без зарплаты на проценты

Финансовое положение не редко позволяет русским открывать банковские вклады и получать некоторую прибыль за счёт процентов.

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