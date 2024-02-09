Церковный праздник «День памяти преподобного Ефрема Сирина» отмечают в России 10 февраля в 2024 году Анна Чернышова10 февраля 2024 года, Российская Православная Церковь отметит одно из особых событий — День памяти преподобного Ефрема Сирина.