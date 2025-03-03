На Ямале объявили о старте предварительного голосования «Единой России»

Уже в седьмой раз процедура пройдёт в электронном виде, регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале «Госуслуг», при проведении голосования используется технология блокчейн Предварительное голосование – обязательная норма для всех кандидатов от «Единой России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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