На Ямале объявили о старте предварительного голосования «Единой России»

Уже в седьмой раз процедура пройдёт в электронном виде, регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале «Госуслуг», при проведении голосования используется технология блокчейн Предварительное голосование – обязательная норма для всех кандидатов от «Единой России».