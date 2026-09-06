Оперштаб Белгородской области: дрон повредил соцобъект в селе Красный Октябрь

В ходе атаки украинского беспилотника в селе Красный Октябрь в Белгородской области поврежден социальный объект.
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