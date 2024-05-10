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Адриатическая лига. Плей-офф. 1/2 финала. «Партизан» примет «Будучность» в решающем матче серии

Сербский «Партизан» примет черногорскую «Будучность» в решающей встрече серии. Адриатическая лига Плей-офф 1/2 финала (до двух побед) Третий матч Партизан – Будучность Дата проведения 10 мая, 20.

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