«Ночной забег» пройдет на Сахалине 16 октября

Традиционный «Ночной забег» состоится в Южно-Сахалинске 16 октября. Участникам предложат дистанцию 2 км на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».
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