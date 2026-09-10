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СахПресс

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«Ночной забег» пройдет на Сахалине 16 октября

«Ночной забег» пройдет на Сахалине 16 октября

Традиционный «Ночной забег» состоится в Южно-Сахалинске 16 октября. Участникам предложат дистанцию 2 км на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

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